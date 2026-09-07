BLOOMING WEEK AVEC BLOOM APSBE, GREZILLAC (33420), Grézillac

Informations pratiques

BLOOMING WEEK AVEC BLOOM APSBE Samedi 3 octobre, 09h00 GREZILLAC (33420) Gironde

Tout public gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

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GREZILLAC (33420) 114 RUE DES GABARRES GREZILLAC (33420) Grézillac 33420 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « bloomapsbe@gmail.com »}]

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