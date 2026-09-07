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BLOOMING WEEK AVEC BLOOM APSBE, GREZILLAC (33420), Grézillac

samedi 3 octobre 2026 · GREZILLAC (33420) · Grézillac

BLOOMING WEEK AVEC BLOOM APSBE, GREZILLAC (33420), Grézillac

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
GREZILLAC (33420)
Adresse
114 RUE DES GABARRES GREZILLAC (33420)
Ville
33420 Grézillac
Département
Gironde
Tarif
Tout public gratuit

BLOOMING WEEK AVEC BLOOM APSBE Samedi 3 octobre, 09h00 GREZILLAC (33420) Gironde

Tout public gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Atelier sommeil nutrition hydratation quizz brunch offert

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