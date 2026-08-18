BLOOMOON revient au GAÉE le 23 septembre ! VAL DJ SET, House & Groove, bière locale La Beun’aise, cocktails et planches à partager Restaurant Gaée La Rochelle – 17000 (France)

Informations pratiques

Le mercredi 23 septembre, la terrasse du GAÉE prend des allures de club à ciel ouvert pour une dernière parenthèse estivale entre sunset, groove et good vibes.

— À partir de 18h jusqu’à 22h

— VAL DJ SET aux platines avec un univers House, Tech House & Groove

Pour cette nouvelle édition, retrouvez Christophe et Maria Gauthier, fondateurs de la microbrasserie rochelaise La Beun’aise, qui viendront partager leur passion de la bière artisanale et vous faire découvrir L’Été Sauvage, leur bière blonde estivale brassée à quelques minutes de La Rochelle.

Une bière légère et rafraîchissante, aux notes d’agrumes et de fruits tropicaux, parfaite pour accompagner cette soirée face au bassin des Chalutiers

Aux platines : VAL DJ SET

Son style navigue entre House Music, Tech House et Groove pour créer une ambiance évolutive, chaleureuse et festive, du premier verre au dernier morceau.

Côté food & drinks, le bar du GAÉE vous prépare une sélection spéciale BLOOMOON :

— Planches à partager

— Cocktails & mocktails

— Bières artisanales locales

— Entrée gratuite sur réservation

— Placement libre, places assises non garanties

Hôtel Mercure La Rochelle — Rooftop du GAÉE

1er étage, Quai Louis Prunier, 17000 La Rochelle

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

En savoir plus : https://restaurant-gaee.fr/bloomoon-23septembre/

Réservation obligatoire : https://my.weezevent.com/soiree-dj-set-larochelle-23septembre