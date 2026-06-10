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Bloomoon rooftop Dj Set & Cocktails : 24 juin Restaurant Gaée – Hôtel Mercure La Rochelle – 17000 (France)

Bloomoon rooftop Dj Set & Cocktails : 24 juin Restaurant Gaée – Hôtel Mercure La Rochelle – 17000 (France)

Bloomoon rooftop Dj Set & Cocktails : 24 juin Restaurant Gaée – Hôtel Mercure La Rochelle – 17000 (France) mercredi 24 juin 2026.

Lieu : Restaurant Gaée - Hôtel Mercure

Adresse : Quai Louis Prunier

Ville : 17000 La Rochelle - 17000 (France)

Département : Charente-Maritime

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Heure de début : 18:00

Heure de fin : 22:00

Tarif : GRATUIT

BLOOMOON fait son grand retour au rooftop du Gaée !

Mercredi 24 juin | ⏰ 18h – 22h

Lancez l’été avec coucher de soleil, cocktails, DJ set et ambiance festive sur le rooftop du Gaée.

DJ Mon Olivier aux platines (disco-house)
Dégustation de la nouveauté La Beun’aise
En partenariat avec Europe 2 La Rochelle – Charentes
Cocktails, planches à partager, bières locales et vins

Rooftop du Gaée – Hôtel Mercure La Rochelle
Entrée gratuite sur réservation (places assises non garanties)