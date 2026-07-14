Informations pratiques

BLOSSOM · Sandrine Lescourant Théâtre l’Aire Libre Saint-Jacques-de-la-Lande Vendredi 9 octobre, 20h30 Ille-et-Vilaine

Sur réservation, 6 → 18€

Pièce participative à la croisée du bal, du concert et de la chorale, BLOSSOM réunit amateur·ices et artistes de la danse, du gospel, du slam et du beatmaking.

Une fête où corps et voix se rejoignent.

Pièce participative à la croisée du bal, du concert et de la chorale, BLOSSOM réunit amateur·ices et artistes de la danse, du gospel, du slam et du beatmaking. Sur scène, les corps et les voix se répondent : ça s’accorde, ça pulse, ça prend. Le groove s’installe, les énergies se lient et circulent. Une expérience festive et participative où vous êtes invité·es à rejoindre le mouvement, jusqu’à faire de la scène et de la salle un même espace de partage.

DJ SET VEN 9 OCT • 22H30

Pour faire durer le plaisir, HABIBITCH en DJ set à l’issue de la représentation dans le tout nouveau café-cantine !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-09T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-10-09T22:00:00.000+02:00

1

https://billetterie-theatre-lairelibre.mapado.com/event/754660-blossom-under-ground

Théâtre l’Aire Libre 2 place Jules Valles 35136 Saint-Jacques de la Lande Saint-Jacques Aéroport Saint-Jacques-de-la-Lande 35136 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

