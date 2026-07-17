BLOSSOM · Sandrine Lescourant, Théâtre l’Aire Libre, Saint-Jacques-de-la-Lande

Informations pratiques

BLOSSOM · Sandrine Lescourant Vendredi 9 octobre, 20h30 Théâtre l’Aire Libre Ille-et-Vilaine

Sur réservation, 6 → 18€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T20:30:00+02:00 – 2026-10-09T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-09T20:30:00+02:00 – 2026-10-09T22:00:00+02:00

Une fête où corps et voix se rejoignent.

Pièce participative à la croisée du bal, du concert et de la chorale, BLOSSOM réunit amateur·ices et artistes de la danse, du gospel, du slam et du beatmaking. Sur scène, les corps et les voix se répondent : ça s’accorde, ça pulse, ça prend. Le groove s’installe, les énergies se lient et circulent. Une expérience festive et participative où vous êtes invité·es à rejoindre le mouvement, jusqu’à faire de la scène et de la salle un même espace de partage.

DJ SET VEN 9 OCT • 22H30

Pour faire durer le plaisir, HABIBITCH en DJ set à l’issue de la représentation dans le tout nouveau café-cantine !

Théâtre l’Aire Libre 2 place Jules Valles 35136 Saint-Jacques de la Lande Saint-Jacques-de-la-Lande 35136 Saint-Jacques Aéroport Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-theatre-lairelibre.mapado.com/event/754660-blossom-under-ground »}]

Pièce participative à la croisée du bal, du concert et de la chorale, BLOSSOM réunit amateur·ices et artistes de la danse, du gospel, du slam et du beatmaking.

Thomas Bohl