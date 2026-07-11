AGENDA · Saint-Jacques-de-la-Lande
BLOSSOM · Sandrine Lescourant Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande Saint-Jacques-de-la-Lande
vendredi 9 octobre 2026 · Théâtre l'Aire Libre, St-Jacques de la Lande · Saint-Jacques-de-la-Lande
Informations pratiques
BLOSSOM · Sandrine Lescourant Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande Saint-Jacques-de-la-Lande Vendredi 9 octobre, 20h30
Pièce participative à la croisée du bal, du concert et de la chorale, BLOSSOM réunit amateur·ices et artistes de la danse, du gospel, du slam et du beatmaking.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-09T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-10-09T22:00:00.000+02:00
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Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande 2 place Jules Vallès Saint-Jacques-de-la-Lande
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