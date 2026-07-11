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BLOSSOM · Sandrine Lescourant Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande Saint-Jacques-de-la-Lande

vendredi 9 octobre 2026 · Théâtre l'Aire Libre, St-Jacques de la Lande · Saint-Jacques-de-la-Lande

BLOSSOM · Sandrine Lescourant Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande Saint-Jacques-de-la-Lande

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Lieu
Théâtre l'Aire Libre, St-Jacques de la Lande
Adresse
2 place Jules Vallès
Ville
Saint-Jacques-de-la-Lande

BLOSSOM · Sandrine Lescourant Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande Saint-Jacques-de-la-Lande Vendredi 9 octobre, 20h30

Pièce participative à la croisée du bal, du concert et de la chorale, BLOSSOM réunit amateur·ices et artistes de la danse, du gospel, du slam et du beatmaking.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-09T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-10-09T22:00:00.000+02:00

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Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande 2 place Jules Vallès Saint-Jacques-de-la-Lande


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