BLOSSOM · Sandrine Lescourant, Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande, Saint-Jacques-de-la-Lande
vendredi 9 octobre 2026 · Théâtre l'Aire Libre, St-Jacques de la Lande · Saint-Jacques-de-la-Lande
Informations pratiques
BLOSSOM · Sandrine Lescourant Vendredi 9 octobre, 20h30 Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande Ille-et-Vilaine
Sur réservation, 6 → 18€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-09T20:30:00+02:00 – 2026-10-09T22:00:00+02:00
Fin : 2026-10-09T20:30:00+02:00 – 2026-10-09T22:00:00+02:00
Une fête où corps et voix se rejoignent.
Pièce participative à la croisée du bal, du concert et de la chorale, BLOSSOM réunit amateur·ices et artistes de la danse, du gospel, du slam et du beatmaking. Sur scène, les corps et les voix se répondent : ça s’accorde, ça pulse, ça prend. Le groove s’installe, les énergies se lient et circulent. Une expérience festive et participative où vous êtes invité·es à rejoindre le mouvement, jusqu’à faire de la scène et de la salle un même espace de partage.
DJ SET VEN 9 OCT • 22H30
Pour faire durer le plaisir, HABIBITCH en DJ set à l’issue de la représentation dans le tout nouveau café-cantine !
Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande 2 place Jules Vallès Saint-Jacques-de-la-Lande 35136 Saint-Jacques Aéroport Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-theatre-lairelibre.mapado.com/event/754660-blossom-under-ground »}]
Pièce participative à la croisée du bal, du concert et de la chorale, BLOSSOM réunit amateur·ices et artistes de la danse, du gospel, du slam et du beatmaking.
Thomas Bohl
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