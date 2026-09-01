Blossom guitare voix en concert Amilly
vendredi 18 septembre 2026 · Amilly
Informations pratiques
Amilly
Blossom guitare voix en concert
Place de l’Église Amilly Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Blossom guitare voix en concert
Blossom guitare voix. Un duo guitare & voix qui revisite avec émotion et authenticité les grands classiques de la chanson pop et soul.
De Patricia Kaas à Adèle, en passant par Rihanna, Shaka Ponk, Amy Winehouse et bien d’autres, Blossom vous propose un répertoire varié, entre douceur, énergie et sensibilité. Le duo vous offre une ambiance musicale élégante et conviviale. Gratuit .
Place de l’Église Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 76 25
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English :
Blossom: Guitar and Vocals in Concert
L’événement Blossom guitare voix en concert Amilly a été mis à jour le 2026-09-03 par OT MONTARGIS
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