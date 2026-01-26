Blouze-White (Espace Marc Chadourne)

Route de Lissac Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-29

L’association des Officiers et des Cadres de Réserve de la Corrèze et le Comité de Brive de la Société des membres de la Légion d’honneur ont le plaisir de vous convier à une soirée de jazz du groupe Blouze-White.

A 20h.

Le bénéfices de la soirées seront reversés au profit des blessés de l’armée de terre.

Un pot d’amitié clôturera la soirée.

Entrée: 10 euros. .

Route de Lissac Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 90 42 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Blouze-White (Espace Marc Chadourne)

L’événement Blouze-White (Espace Marc Chadourne) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-01-22 par Corrèze Tourisme