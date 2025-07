Blouzouki L’Improbable Café Plestin-les-Grèves

Blouzouki L’Improbable Café Plestin-les-Grèves samedi 26 juillet 2025.

Blouzouki

L’Improbable Café 3 Porjou Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-26 20:00:00

fin : 2025-07-26 21:30:00

Date(s) :

2025-07-26

Hugo Labattut, fondateur de BLOUZouki, est un musicien français, auteur-compositeur et interprète basé dans le sud de la France. Ce sont avant tout ses voyages qui influencent sa musique. Entre Blues, calypso et swing, Hugo LABATTUT se produit en solo: Percussions, Guitare et voix. .

L’Improbable Café 3 Porjou Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 13 01 72 79

L’événement Blouzouki Plestin-les-Grèves a été mis à jour le 2025-07-20 par SITARMOR