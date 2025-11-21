Blow west + 4 in a box Crozon

Blow west + 4 in a box Crozon vendredi 21 novembre 2025.

Blow west + 4 in a box

1 place Etienne Schlumberger Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 20:30:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Soirée swing

Par les Amis de la musique

Blow west !

Du nouveau dans les pupitres ! Le Blow West Tentet devient un Eleventet ou un Onztet ou un Endektet. Un trompettiste supplémentaire accroît la force de frappe de la section de cuivres, en particulier pour l’adaptation des oeuvres classiques de Big Band. Car le groupe partage son répertoire entre des compositions originales écrites et arrangées spécialement pour l’orchestre et des pièces écrites pour big band. Ce répertoire mixte offre une grande variété de styles et d’ambiances, l’unité de l’ensemble étant assurée par la sonorité des arrangements, inspirée du style Jazz West Coast dynamique et coloré.

Avec Gilbert Bescond guitare /// Thomas Besse trombone /// Jacky Bouilliol piano /// Jonathan Caserta contrebasse /// Stéphane Clayette trompette et bugle /// Karl Gouriou sax alto et soprano /// Bernard Le Dreau sax baryton et soprano, et clarinette /// André Losquin trompette et bugle /// Xavier Lurton arrangeur, trompette, bugle et mellophonium /// David Rusaouën batterie /// Pierrik Vidal sax ténor et flûte

4 in a box

Le quartet de musiciens presqu’îliens propose un set enthousiaste et dansant qui nous fait (re)vivre les standards du swing, des années 1930 à 1960 essentiellement. Avec également quelques adaptations de leur création, ils n’ont qu’un seul but faire danser et vibrer le public ! Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Fats Waller ou encore Diana Krall sont les inspirations principales de leur répertoire.

Avec Jean-Yves Lacombe contrebasse /// Gautier Robert batterie/// Léo Grenapin guitare /// Becs Field-Bunney saxophone et chant

Évènement assis ou debout pour écouter et danser !

Food truck sur le parvis ! .

1 place Etienne Schlumberger Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 86 49 08

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Blow west + 4 in a box Crozon a été mis à jour le 2025-08-05 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime