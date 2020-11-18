Blowsom + Anaysa, La Cave aux poètes, Roubaix
mercredi 18 novembre 2026 · La Cave aux poètes · Roubaix
Informations pratiques
Blowsom + Anaysa Mercredi 18 novembre, 20h00 La Cave aux poètes Nord
De 10€ à 15€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-18T20:00:00+01:00 – 2026-11-18T23:30:00+01:00
Fin : 2026-11-18T20:00:00+01:00 – 2026-11-18T23:30:00+01:00
Le 18 novembre, La Cave accueille deux univers sensibles et puissants : BLOWSOM & ANAYSA
BLOWSOM
Entre indie pop mélodique et rock teinté de nostalgie, BLOWSOM façonne une musique sincère portée par des textes sur les relations modernes, les désillusions amoureuses et les espoirs fragiles. Après des concerts complets au Point Éphémère puis à La Cigale, il débarque à La Cave avec son univers aussi intime qu’immersif.
ANAYSA
Autrice-compositrice franco-kabyle originaire de Montpellier, ANAYSA mêle pop minimaliste et textes poignants. Influencée par Ben Mazué, Fauve ou Damien Saez, elle livre sur scène une performance habitée, accompagnée de ses musiciens, entre mélancolie, intensité et sincérité brute.
La Cave aux Poètes – Roubaix
Mercredi 18 novembre – 20h
La Cave aux poètes 16 rue du grand chemin Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://caveauxpoetes.com/evenement/andeol-1ere-partie/ »}]
deux univers chansons françaises sensibles et puissants concert chanson
caveauxpoetes
À voir aussi à Roubaix (Nord)
- Vernissage des nouveaux artistes, Ceci n’est pas une piscine, Roubaix 11 septembre 2026
- Récital piano d’Alexandre Tharaud Roubaix 11 septembre 2026
- Récital piano d’Alexandre Tharaud, Campus EDHEC, Roubaix 11 septembre 2026
- Petit déjeuner jeux vidéo Roubaix 12 septembre 2026
- Mordus du patrimoine, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix 12 septembre 2026