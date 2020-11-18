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Blowsom + Anaysa, La Cave aux poètes, Roubaix

mercredi 18 novembre 2026 · La Cave aux poètes · Roubaix

Blowsom + Anaysa, La Cave aux poètes, Roubaix

Informations pratiques

Début
mercredi 18 novembre 2026
Fin
mercredi 18 novembre 2026
Lieu
La Cave aux poètes
Adresse
16 rue du grand chemin Roubaix
Ville
59100 Roubaix
Département
Nord
Tarif
De 10€ à 15€

Blowsom + Anaysa Mercredi 18 novembre, 20h00 La Cave aux poètes Nord

De 10€ à 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-18T20:00:00+01:00 – 2026-11-18T23:30:00+01:00
Fin : 2026-11-18T20:00:00+01:00 – 2026-11-18T23:30:00+01:00

Le 18 novembre, La Cave accueille deux univers sensibles et puissants : BLOWSOM & ANAYSA
BLOWSOM
Entre indie pop mélodique et rock teinté de nostalgie, BLOWSOM façonne une musique sincère portée par des textes sur les relations modernes, les désillusions amoureuses et les espoirs fragiles. Après des concerts complets au Point Éphémère puis à La Cigale, il débarque à La Cave avec son univers aussi intime qu’immersif.
ANAYSA
Autrice-compositrice franco-kabyle originaire de Montpellier, ANAYSA mêle pop minimaliste et textes poignants. Influencée par Ben Mazué, Fauve ou Damien Saez, elle livre sur scène une performance habitée, accompagnée de ses musiciens, entre mélancolie, intensité et sincérité brute.

La Cave aux Poètes – Roubaix
Mercredi 18 novembre – 20h

La Cave aux poètes 16 rue du grand chemin Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://caveauxpoetes.com/evenement/andeol-1ere-partie/ »}]
deux univers chansons françaises sensibles et puissants concert chanson

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