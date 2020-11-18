Blowsom + Anaysa, La Cave aux poètes, Roubaix

Informations pratiques

Blowsom + Anaysa Mercredi 18 novembre, 20h00 La Cave aux poètes Nord

De 10€ à 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-18T20:00:00+01:00 – 2026-11-18T23:30:00+01:00

Fin : 2026-11-18T20:00:00+01:00 – 2026-11-18T23:30:00+01:00

Le 18 novembre, La Cave accueille deux univers sensibles et puissants : BLOWSOM & ANAYSA

BLOWSOM

Entre indie pop mélodique et rock teinté de nostalgie, BLOWSOM façonne une musique sincère portée par des textes sur les relations modernes, les désillusions amoureuses et les espoirs fragiles. Après des concerts complets au Point Éphémère puis à La Cigale, il débarque à La Cave avec son univers aussi intime qu’immersif.

ANAYSA

Autrice-compositrice franco-kabyle originaire de Montpellier, ANAYSA mêle pop minimaliste et textes poignants. Influencée par Ben Mazué, Fauve ou Damien Saez, elle livre sur scène une performance habitée, accompagnée de ses musiciens, entre mélancolie, intensité et sincérité brute.

La Cave aux Poètes – Roubaix

Mercredi 18 novembre – 20h

La Cave aux poètes 16 rue du grand chemin Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://caveauxpoetes.com/evenement/andeol-1ere-partie/ »}]

deux univers chansons françaises sensibles et puissants concert chanson

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