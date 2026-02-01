Blu·e Velvet #48 – wind of freedom Ground Control Paris
Blu·e Velvet #48 – wind of freedom Ground Control Paris vendredi 20 février 2026.
Un vent d’indépendance souffle sur la Blu·e Velvet.
Parce que le drag est intrinsèquement politique, parce que cet art trouve ses racines dans la survie et l’expression de communautés minoritaires, ce sera presque un vent de révolution.
Pour l’occasion HitsuBlu est allé chercher des powerhouses : Mofwazé·e, Stargirl et Bichette seront de la partie. (Et, oui les noms de familles c’est tellement two-thousand-and-gone)
Puis, Kashalena fera décoller l’avion avec un de ses sets endiablés.
Le vendredi 20 février 2026
de 20h30 à 00h30
payant
12 euros.
Public adultes. A partir de 18 ans.
Ground Control 81 rue du Charolais 75012 Paris
