Blue Bird (Esat Arc en ciel) Troyes en Scènes Troyes 27 juin 2025 21:00

Aube

Blue Bird (Esat Arc en ciel) Troyes en Scènes Place de l’Hôtel de ville Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27 21:00:00

fin : 2025-06-27

Date(s) :

2025-06-27

Les six musiciens du Blue Bird se joignent à une section cuivre constituée des élèves de Christophe Charles.

Ils vous entraînent dans l’histoire musicale contemporaine, en mêlant rythmique, cordes et vent. Ils vous font revivre les ambiances feutrées des clubs de jazz américain, le souffle du blues, la sensualité de la soul et les danses transcendantes du funk survolté. .

Place de l’Hôtel de ville

Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55

