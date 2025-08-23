Blue Curl en concert à Redon Redon

La Croix des Marins Redon Ille-et-Vilaine

Début : 2025-08-23 18:00:00

fin : 2025-08-23

2025-08-23

Le duo Blue Curl (voix, claviers) se produit samedi 23 août à 18 h à La Croix des Marins, dans le cadre des Confluences d’été organisées par la Ville de Redon. Entre pop, soul, rock et variété française, leurs reprises et compositions promettent un moment musical éclectique et chaleureux.

La Croix des Marins, Redon

Samedi 23 août 2025 18 h

Gratuit plein air .

La Croix des Marins Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne

