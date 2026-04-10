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Blue de Botagoz Galerie du Montparnasse Paris

Blue de Botagoz Galerie du Montparnasse Paris

Blue de Botagoz Galerie du Montparnasse Paris vendredi 24 avril 2026.

Lieu : Galerie du Montparnasse

Adresse : 55 rue de Montparnasse

Ville : 75014 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : jeudi 7 mai 2026

Tarif : <p></p>

Botagoz est un projet artistique qui réinvente l’art ancien du feutrage en tant que pratique artistique contemporaine. Au cœur d’Arles, sur fond de la Méditerranée intemporelle, chaque pièce de feutre est méticuleusement réalisée à la main, devenant une toile unique qui capture l’esprit de deux terres éloignées. Ces créations tissent ensemble l’héritage culturel profond de l’Asie centrale et la riche histoire millénaire de la Méditerranée. Cette fusion met en lumière le dialogue silencieux entre ces deux mondes, mêlant ces histoires et esthétiques en une expression interculturelle unique.

Quand l’Asie centrale rencontre la Méditerranée, une exposition d’Adelina Kulmakhanova.
Du vendredi 24 avril 2026 au jeudi 07 mai 2026 :
mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 14h00 à 20h00
gratuit

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-24T17:00:00+02:00
fin : 2026-05-07T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-24T14:00:00+02:00_2026-04-24T20:00:00+02:00;2026-04-25T14:00:00+02:00_2026-04-25T20:00:00+02:00;2026-04-26T14:00:00+02:00_2026-04-26T20:00:00+02:00;2026-04-28T14:00:00+02:00_2026-04-28T20:00:00+02:00;2026-04-29T14:00:00+02:00_2026-04-29T20:00:00+02:00;2026-04-30T14:00:00+02:00_2026-04-30T20:00:00+02:00;2026-05-01T14:00:00+02:00_2026-05-01T20:00:00+02:00;2026-05-02T14:00:00+02:00_2026-05-02T20:00:00+02:00;2026-05-03T14:00:00+02:00_2026-05-03T20:00:00+02:00;2026-05-05T14:00:00+02:00_2026-05-05T20:00:00+02:00;2026-05-06T14:00:00+02:00_2026-05-06T20:00:00+02:00;2026-05-07T14:00:00+02:00_2026-05-07T20:00:00+02:00

Galerie du Montparnasse 55 rue de Montparnasse  75014 Paris
https://adelinaa.eu


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