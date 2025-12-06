Blue Dog Caritateuf Salle Oasis Le Mans

Blue Dog Caritateuf

Salle Oasis Avenue Felix Geneslay Le Mans Sarthe

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 23:00:00

fin : 2025-12-06 06:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Le Blue Dog revient en mode solidaire !

BLUE DOG: CARITATEUF

TECHNO TRANCE ACID ALL NIGHT LONG

Samedi 6 Décembre 2025

L’Oasis

Blue Dog revient avec sa soirée techno solidaire incontournable.

Pour cette soirée, l’association aidée sera le Défi Solidaire qui vise à collecter des dons pour soutenir des familles locales ayant un enfant en situation de handicap.

Venez danser, partager et faire la différence. Une nuit de musique, d’unité et de générosité vous attend à l’Oasis.

LINE-UP A-Z 23H-06H

HIDDENTITIE

KOSZMAR

PLANET MARS

REITER

UNKLEVON .

Salle Oasis Avenue Felix Geneslay Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 87 18 96 48 contact.bluedogproduction@gmail.com

English :

The Blue Dog is back in solidarity mode!

German :

Der Blue Dog kehrt im Solidaritätsmodus zurück!

Italiano :

Il Cane Blu è tornato in modalità di solidarietà!

Espanol :

El perro azul vuelve a ser solidario

