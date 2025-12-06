Blue Dog Caritateuf Salle Oasis Le Mans
Blue Dog Caritateuf Salle Oasis Le Mans samedi 6 décembre 2025.
Blue Dog Caritateuf
Salle Oasis Avenue Felix Geneslay Le Mans Sarthe
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 23:00:00
fin : 2025-12-06 06:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Le Blue Dog revient en mode solidaire !
BLUE DOG: CARITATEUF
TECHNO TRANCE ACID ALL NIGHT LONG
Samedi 6 Décembre 2025
L’Oasis
Blue Dog revient avec sa soirée techno solidaire incontournable.
Pour cette soirée, l’association aidée sera le Défi Solidaire qui vise à collecter des dons pour soutenir des familles locales ayant un enfant en situation de handicap.
Venez danser, partager et faire la différence. Une nuit de musique, d’unité et de générosité vous attend à l’Oasis.
LINE-UP A-Z 23H-06H
HIDDENTITIE
KOSZMAR
PLANET MARS
REITER
UNKLEVON .
Salle Oasis Avenue Felix Geneslay Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 87 18 96 48 contact.bluedogproduction@gmail.com
English :
The Blue Dog is back in solidarity mode!
German :
Der Blue Dog kehrt im Solidaritätsmodus zurück!
Italiano :
Il Cane Blu è tornato in modalità di solidarietà!
Espanol :
El perro azul vuelve a ser solidario
