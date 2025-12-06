Blue Glaz – Voix bretonnes Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-17 19:00 – 20:15

Gratuit : non 9 € / 5 € Tarif plein : 9 €Tarif réduit : 5 € (détenteurs de la Carte Blanche, demandeurs d’emplois, allocataires AAH, moins de 26 ans) Réservation fortement conseillée :en ligne sur chateaunantes.fr/evenements/voix-bretonnes-2026au 0811 46 46 44 ou à l’accueil du musée. Tout public

Carte blanche à l’ACB 44 (Agence Culturelle Bretonne) Cinq chanteuses sortent tuyaux et clés de chants pour nous bricoler un répertoire pas piqué des ver(t)s?! Cinq femmes, libres et solidaires, plurielles et énergiques, cheminent dans le monde du fest-noz, armées de leurs voix singulières et de leurs percussions en breton et en français. Ce précieux alliage propose une alchimie plus proche du blues, e brezhoneg marplij , que du métal… le tout en gardant le « steel »?! Chant : Adeline Haudiquet, Morwenn Le Normand, Yolaine Delamaire, Enora de Parscau et Natacha Betzy-raly Durée : 1h15Concert dans la Tour du Fer à ChevalOuverture des portes 15 minutes avant le concert Dans le cadre des Voix bretonnes

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre-ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ https://www.chateaunantes.fr/evenements/voix-bretonnes-2026/