Blue Lake en concert Place du Sombral Saint-Cirq-Lapopie 4 juillet 2025 15:30

Lot

Blue Lake en concert Place du Sombral Devant l’Office de Tourisme Saint-Cirq-Lapopie Lot

Début : 2025-07-04 15:30:00

2025-07-04

Les élèves de l’école Blue Lake Fine Art Camps (Michigan) viennent se produire devant l’Office de Tourisme !

Orchestre à cordes 12 éléments.

Blue Lake Fine Art Camps est une école d’art située dans le Michigan, au bord du lac éponyme.

Elle offre des programmes diversifiés dans les domaines de la musique, de l’art, de la danse et du théâtre. .

Place du Sombral Devant l’Office de Tourisme

Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie

English :

Students from Blue Lake Fine Art Camps (Michigan) perform in front of the Tourist Office!

12-piece string orchestra.

German :

Schüler der Blue Lake Fine Art Camps (Michigan) kommen, um vor dem Fremdenverkehrsamt aufzutreten!

Streichorchester mit 12 Elementen.

Italiano :

Gli studenti del Blue Lake Fine Art Camps (Michigan) si esibiscono davanti all’Ufficio del Turismo!

Orchestra d’archi di 12 elementi.

Espanol :

Los alumnos de Blue Lake Fine Art Camps (Michigan) actúan frente a la Oficina de Turismo

Orquesta de cuerda de 12 músicos.

