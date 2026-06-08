Blue Mexico · Exposition photgraphique Château du Plessis-Macé Longuenée-en-Anjou

Longuenée-en-Anjou

Blue Mexico · Exposition photgraphique

Château du Plessis-Macé 2 rue de Bretagne Longuenée-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 14:00:00

fin : 2026-07-27 18:30:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25

Dans le cadre de sa programmation estivale, le château du Plessis-Macé, accueillera Blue Mexico entre le bleu du ciel et celui de l’océan, une exposition du photographe Fabrice Guérin. .

Château du Plessis-Macé 2 rue de Bretagne Longuenée-en-Anjou 49770 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 32 67 93 billetterie@anjou-theatre.fr

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English :

L’événement Blue Mexico · Exposition photgraphique Longuenée-en-Anjou a été mis à jour le 2026-06-05 par Destination Angers