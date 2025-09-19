Blue Mojito Trio à l’Abbaye de Vertheuil ! Abbaye de Vertheuil Vertheuil

Blue Mojito Trio à l’Abbaye de Vertheuil ! Vendredi 19 septembre, 20h30 Abbaye de Vertheuil Gironde

L’événement est gratuit et ouvert à tous.

Blue Mojito sera à l’honneur pour le lancement de la saison culturelle de la CDC Médoc Cœur de Presqu’île. Le projet musical porté par la chanteuse Natacha Roscio du Collectif Mixeratum Ergo Sum.

Concert gratuit

dans le cadre de la 5ème édition du FAM -Festival des Arts du Médoc

Rendez-vous le vendredi 19 septembre à 20h30 à l’Abbaye de Vertheuil, au 2 Place Saint-Pierre, 33180 Vertheuil.

Blue Mojito propose un envoûtant voyage dans les standards de Bossa Nova & Jazz et autres pépites glanées dans les musiques d’Amériques Latines. De l’Argentine au Mexique en passant par le Brésil et Cuba. Un subtil mélange de chanson revisitée à la sauce latine, de grands standards de Jazz, boléro, bossa.. Et de compositions originales où se mêlent poésie et malice. La chanteuse, d’origine argentine, aime partager sa passion pour la langue espagnole et les musiques folkloriques. Sa voix douce et enivrante convoque un univers chaleureux, romantique et pétillant.

Chant : Natacha Roscio

Guitare : Jean-Philippe Tomasini

Percussions : Matthias Labbé

Abbaye de Vertheuil 2 Place Saint-Pierre, 33180 Vertheuil Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine

