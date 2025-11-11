Blue Monday / La nuit New Wave SUPERSONIC Paris

Blue Monday / La nuit New Wave SUPERSONIC Paris lundi 10 novembre 2025.

BLUE MONDAY

Les années 80 t’appellent !

Prépare-toi pour BLUE MONDAY, notre soirée exclusive dédiée à la new wave, qui se déroule un lundi, veille de jour férié

Au programme : une playlist culte de New Order à The Cure, de Depeche Mode à Duran Duran, sans oublier The Smiths, Joy Division, David Bowie, Blondie, Indochine, The Clash et beaucoup d’autres légendes

« Because every day is a Blue Monday »… sauf quand on le célèbre !

Alors viens danser sur les tubes qui ont marqué toute une génération, ramène ton crew, ton meilleur look 80’s et ton envie de faire vibrer le dancefloor jusqu’au bout de la nuit

Dj Set’s de Louis Shakermaker et Vynil Coyote

Live à 1h du matin par le RCGF

Si tu aimes… New Order / The Cure / Depeche Mode / The Smiths / Joy Division / Blondie / David Bowie / Billy Idol / The Clash / Devo / Talk Talk / Simple Minds / Duran Duran / Eurythmics / Orchestral Manoeuvre In The Dark / A-Ha / Indochine / The Police / Pixies / INXS / Kim Wilde / REM / Tears For Fears /

———————————

Entrée à 10€ de 23h à 6h

• Vestiaire au 2ème étage

• Entrée interdite aux mineur.e.s

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

———————————

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

WELCOME TO SUPERSONIC

Concerts gratuits, et nuits rock à Paris !

Le lundi 10 novembre 2025

de 23h00 à 06h00

payant Ticket : 15 EUR Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-11T00:00:00+01:00

fin : 2025-11-11T07:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-10T23:00:00+02:00_2025-11-10T06:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/7jVDRCqTf https://fb.me/e/7jVDRCqTf