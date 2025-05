Blue Note Singers en Concert – Huningue, 16 mai 2025 20:00, Huningue.

Haut-Rhin

Blue Note Singers en Concert 3 Rue de Saint-Louis Huningue Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-05-16 20:00:00

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-16

2025-05-17

2025-05-18

Le printemps est là, et avec lui, une irrésistible envie de chanter, de partager et de vibrer ensemble ! C’est avec une immense joie que les Blue Note Singers vous convient à leur concert « Blue Skies in May », un moment musical unique placé sous le signe de l’émotion et de la passion. .

3 Rue de Saint-Louis

Huningue 68330 Haut-Rhin Grand Est sylvieprot01@gmail.com

L’événement Blue Note Singers en Concert Huningue a été mis à jour le 2025-05-13 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue