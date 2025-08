Blueberry dreams Cosmopolis Nantes

BLUEBERRY DREAMSDocumentaire d’Elena MikaberidzeFrance, Géorgie, Belgique, 2024Durée : 1h16L’Abkhazie est un État souverain autoproclamé, séparé du reste de la Géorgie par une frontière de barbelés. En suivant le quotidien de deux familles, vivant de part et d’autre de la ligne de démarcation, la réalisatrice redécouvre son pays, sa maison familiale à Soukhoumi et tisse le lien entre une histoire amère, un présent fragile et la possibilité de ré-imaginer l’avenir de la Géorgie à travers une vision du monde particulière, celle des enfants.Mention spéciale du jury au Festival international du film d’Odessa 2024, Prix « Human Rights » de l’Union Européenne en Géorgie, Grand Prix Univerciné Nantes 2025/26Bande annonce Projection précédée, à 18h30, d’une conférence d’Elena Mikaberidze sur la géopolitique des frontières en Géorgie, entre mémoire, conflits et identités à travers le cinéma Conférence organisée dans le cadre de l’édition 2025 de Décryptages consacrée au thème des frontières. Programme complet : https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages/

