Bluegrass session Tremargad’Kafe Trémargat dimanche 11 janvier 2026.
Bluegrass session
Tremargad’Kafe 1 Route du Lavoir Trémargat Côtes-d’Armor
Début : 2026-01-11 13:00:00
2026-01-11
Amoureux de musique acoustique et d’ambiance conviviale, cette session est faite pour vous !
Pour la session Bluegrass, venez avec votre bonne humeur… et
• votre banjo
• votre violon
• votre voix
• votre contrebasse
Et plus encore, que vous soyez musicien confirmé, amateur passionné ou simplement curieux, tout le monde est le bienvenu.
Au Tremargad’Kafe
Org. La Pépie .
Tremargad’Kafe 1 Route du Lavoir Trémargat 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 36 51 81
