Bluegrass session Tremargad’Kafe Trémargat

Bluegrass session

Tremargad’Kafe 1 Route du Lavoir Trémargat Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11 13:00:00

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

Amoureux de musique acoustique et d’ambiance conviviale, cette session est faite pour vous !

Pour la session Bluegrass, venez avec votre bonne humeur… et

• votre banjo

• votre violon

• votre voix

• votre contrebasse

Et plus encore, que vous soyez musicien confirmé, amateur passionné ou simplement curieux, tout le monde est le bienvenu.

Au Tremargad’Kafe

Org. La Pépie .

Tremargad’Kafe 1 Route du Lavoir Trémargat 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 36 51 81

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Bluegrass session Trémargat a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de tourisme du Kreiz Breizh