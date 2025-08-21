Blues au château Ferme de La Grange La Chèze

Blues au château Ferme de La Grange La Chèze jeudi 21 août 2025.

Blues au château

Ferme de La Grange 4bis rue de la Grange La Chèze Côtes-d’Armor

Début : 2025-08-21

fin : 2025-08-24

2025-08-21

Carrefour mondial du blues dans son antre de la ferme de la Grange, réhabilitée et aménagée par les bénévoles. Au programme 15 concerts d’artistes internationaux avec un maximum de découverte et d’inédits. Festival accessible en dons libres.

Ferme de La Grange 4bis rue de la Grange La Chèze 22210 Côtes-d’Armor Bretagne

