Blues Camp 2025 – Stage Music Blues Lycée L’Oustal Villeneuve-sur-Lot

Blues Camp 2025 – Stage Music Blues Lycée L’Oustal Villeneuve-sur-Lot 21 octobre – 18 novembre Tarif avec pension complète : 940€ + adhésion à ABC 38€

Possibilité d’arriver la veille, supplément pour la nuitée du lundi avec le repas du soir et le petit-déjeuner du mardi + 64€

Tarif sans les nuitées et petits-déjeuners : 860€ + adhésion à ABC 38€

Venez jouer dans le sud-ouest de la France avec les meilleurs européens et américains !!! Cette année une édition 2025 festive au couleur de La Nouvelle-Orleans.

Une pratique de base de l’instrument est suffisante. Le programme comporte non seulement de la technique instrumentale, mais beaucoup de jeu de groupe dirigé, des notions d’arrangements et de nombreux ‘bœufs’. Disciplines : chant, harmonica, guitare, basse et contrebasse, saxophones, batterie, piano et orgue, arrangements mais aussi violon, accordéon … Ces rencontres se clôtureront par un concert que vous donnerez sur scène de la salle de L’Abescat à Tournon d’Agenais le samedi 25 octobre en première partie de vos maîtres.

Une édition 2025 festive au couleur de La Nouvelle-Orleans avec

JOHNNY SANSONE BAND

Harmonica, vocal, accordion, guitar : Johnny Sansone (USA)

Guitar : John Fohl (USA)

Bass : Jeffrey Bridges (USA)

Drums : Russ Broussard (USA)

Piano : Tom Worrell (USA)

& guest

Vocal, guitar : Luke Winslow-King (USA)

+

Harmonica : Nico Wayne Toussaint (FR)

Vocal : Anna Boulic (FR/AUS)

Guitar : Lorenzo Sanchez (FR)

Guitar : Anthony Stelmaszack (FR)

Bass, double Bass : Abdell B Bop (FR)

Keyboards : Paul San Martin (ESP)

Saxophones : Thomas Feldmann (D)

Saxophones : Sylvain Tejerizo (FR)

Drums : Romain Gratalon (FR)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-21T09:30:00.000+02:00

Fin : 2025-11-18T17:30:00.000+01:00

1

05 53 40 72 14 blues.station@wanadoo.fr

Lycée L’Oustal rue Paul Sabatier 47300 Villeneuve sur Lot Saint-Sulpice Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne