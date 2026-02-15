Blues dans tous ses États Salle des fêtes Rosoy

Blues dans tous ses États

Salle des fêtes Rue de la Mairie Rosoy Yonne

2026-02-28

2026-03-01

2026-02-28

Rendez-vous à Rosoy pour le 10ème week-end Blues dans tous ses états.

Samedi 28 février

– Exposition Résistant.e.s contre l’esclavage à 14h

– Conférence Découvrir les negro spirituals par Étienne André à 15h

– Concert Crossroad Guys à 21h, entrée 15€/10€

Dimanche 1er mars

– Lecture musicale théâtralisée Billard Blues à 16h, entrée 10€ .

Salle des fêtes Rue de la Mairie Rosoy 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 70 05 68 contact@606-reedandblues.org

