Blues dans tous ses États Salle des fêtes Rosoy samedi 28 février 2026.
Rendez-vous à Rosoy pour le 10ème week-end Blues dans tous ses états.
Samedi 28 février
– Exposition Résistant.e.s contre l’esclavage à 14h
– Conférence Découvrir les negro spirituals par Étienne André à 15h
– Concert Crossroad Guys à 21h, entrée 15€/10€
Dimanche 1er mars
– Lecture musicale théâtralisée Billard Blues à 16h, entrée 10€ .
Salle des fêtes Rue de la Mairie Rosoy 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 70 05 68 contact@606-reedandblues.org
