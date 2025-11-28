Blues Master avec Tonky Blues Band Pau

Blues Master avec Tonky Blues Band

Jazz et Co 64 s’approprie le Royal Lounge pour vous faire découvrir Tonky Blues Band. Tonky a fondé son groupe à Madrid au début des années 80 et s’est forgé une solide réputation dans le circuit de clubs et de festivals de toute l’Europe, des États-Unis et du Mexique.

En avril 2023, à l’issue d’une Assemblée Générale , l’association Jazz and Co 64 née. Son nouveau nom reflète ce qu’exprime son nouvel objet L’association, ouverte à tous, a pour mission la promotion de la musique vivante, notamment dans le domaine du jazz, de ses composantes et de ses dérivés, afin qu’un large public puisse découvrir, écouter et apprécier cette musique et afin d’offrir aux musiciens des opportunités de se produire et vivre de leur art . .

4 Rue Suzanne Lenglen Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 81 56 57 darnoux@art-and-life.com

