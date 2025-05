Blues Organ Combo – TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes, 24 mai 2025 20:30, Nantes.

Originaire de Nantes, ce trio passionné – Bruno Denis à l’orgue, Gabor Turi à la batterie, et Julien Broissand à la guitare et au chant – fusionne le jazz et le blues pour créer un son unique, chaleureux et profond. Inspirés par l’âge d’or de la musique afro-américaine, ces musiciens de longue date ont uni leurs talents et leur amitié pour offrir des sessions intimes, enregistrées live comme dans un club ou un salon. Leur album Pointless capture cette proximité, vous faisant ressentir chaque note comme si vous étiez assis avec eux. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous transporter !Avec Bruno Denis à l’orgue hammond, Gabor Turi à la batterie et Julien Broissand à la guitare et au chant.Durée : 1h30

