Blues par Nico Wayne Toussaint Quartet Argenton-sur-Creuse

Blues par Nico Wayne Toussaint Quartet

2 Ter Allée des Acacias Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-24 20:30:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Concert de Blues par Nico Wayne Toussaint Quartet à la salle de spectacle de L’Avant-Scène.

Voilà près de 30 ans que Nico Wayne Toussaint joue le blues en tant qu’harmoniciste et chanteur. Formé à l’école des clubs de blues américains qu’il fréquente depuis l’âge de 19 ans, il a développé une approche unique de la scène où énergie, charisme, harmonica et feeling sont portés par un groupe soudé et efficace. Il s’est produit depuis sur certains des festivals les plus prestigieux du circuit. Nico a le souci d’amener son blues partout où on le lui demande. Il est donc autant capable de se produire en solo pour un concert intimiste, que d’électrifier sa musique en quartet dans l’esprit du Chicago Blues des grands maîtres du genre. .

2 Ter Allée des Acacias Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 65 39 avantsceneasso@gmail.com

English :

Blues concert by Nico Wayne Toussaint Quartet at L’Avant-Scène.

