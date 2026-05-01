Blues Station avec Boney Fields & The BFB et Lenny Lafargue Band Salle de l’Abescat Tournon-d’Agenais

Tournon-d’Agenais

Blues Station avec Boney Fields & The BFB et Lenny Lafargue Band

Salle de l’Abescat Rue des Écoles Tournon-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : 14 – 14 – 32 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Préparez-vous à un show survolté avec l’artiste principal de cette 155e Blues Station Boney Fields & The BFB. Le trompettiste de Chicago et son sextuor infernal fusionnent blues, funk et soul pour une prestation généreuse à l’énergie jubilatoire.

En première partie, le Lenny Lafargue Band ouvrira la scène. Fleuron du blues français, ce guitariste hors pair au style teinté de racines sudistes vous happera par son groove authentique.

Restauration sur place.

Sur réservation. .

Salle de l’Abescat Rue des Écoles Tournon-d’Agenais 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 17 56 10

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English : Blues Station avec Boney Fields & The BFB et Lenny Lafargue Band

L’événement Blues Station avec Boney Fields & The BFB et Lenny Lafargue Band Tournon-d’Agenais a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Vallée du Lot et Garonne