Blues: tree in your pocket La Luna Negra Bayonne

Blues: tree in your pocket

La Luna Negra 7 Rue des Augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Depuis les années 60, les grands interprètes afro-américains de la Soul Music font chavirer nos oreilles et nos cœurs par la profondeur de leurs voix, l’intensité de leur chant et la virtuosité de leur talent. Le trio “Tree in Your Pocket”, trois membres du groupe qui monte “The SuperSoul Brothers”, vous propose une soirée unique de célébration de la Soul en version piano-voix. Une belle occasion de revenir à l’essentiel avec une plongée atypique dans le répertoire de ces immenses artistes reliés par un point commun la recherche de ce que la musique a de plus profond, de plus libératrice et de plus résiliente.

Avec David Noel Chant, Claire Rousselot-Paillez Chant, Julien Stantau Piano

durée du spectacle 1h30

recommandation d’âge à partir de 7 ans .

