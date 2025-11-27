Blues: tree in your pocket La Luna Negra Bayonne
Blues: tree in your pocket La Luna Negra Bayonne jeudi 27 novembre 2025.
Blues: tree in your pocket
La Luna Negra 7 Rue des Augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 7 – 7 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-27
fin : 2025-11-27
Date(s) :
2025-11-27
Depuis les années 60, les grands interprètes afro-américains de la Soul Music font chavirer nos oreilles et nos cœurs par la profondeur de leurs voix, l’intensité de leur chant et la virtuosité de leur talent. Le trio “Tree in Your Pocket”, trois membres du groupe qui monte “The SuperSoul Brothers”, vous propose une soirée unique de célébration de la Soul en version piano-voix. Une belle occasion de revenir à l’essentiel avec une plongée atypique dans le répertoire de ces immenses artistes reliés par un point commun la recherche de ce que la musique a de plus profond, de plus libératrice et de plus résiliente.
Avec David Noel Chant, Claire Rousselot-Paillez Chant, Julien Stantau Piano
durée du spectacle 1h30
recommandation d’âge à partir de 7 ans .
La Luna Negra 7 Rue des Augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 25 78 05
English : Blues: tree in your pocket
German : Blues: tree in your pocket
Italiano :
Espanol : Blues: tree in your pocket
L’événement Blues: tree in your pocket Bayonne a été mis à jour le 2025-08-02 par OT Bayonne