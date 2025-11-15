Bluescope Race Nouméa

Bluescope Race

Phare Amédée Nouméa Nouvelle-Calédonie

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-16

2025-11-15

La BlueScope Race est un événement unique plus de 300 compétiteurs sur le lagon pour tenter de battre le record de la descente du phare Amédée à la Côte Blanche, dans un cadre exceptionnel et pour le plaisir d’un raid hors du commun !

Phare Amédée Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 93.18.80

English :

The BlueScope Race is a unique event: more than 300 competitors on the lagoon to try to beat the record for the descent from the Amédée lighthouse to the Côte Blanche, in an exceptional setting and for the pleasure of an extraordinary raid!

German :

Das BlueScope Race ist ein einzigartiges Ereignis: Mehr als 300 Wettkämpfer in der Lagune versuchen, den Rekord für die Abfahrt vom Leuchtturm Amédée bis zur Côte Blanche zu brechen, in einem außergewöhnlichen Rahmen und für das Vergnügen eines außergewöhnlichen Raids!

Italiano :

La BlueScope Race è un evento unico: più di 300 concorrenti sulla laguna per cercare di battere il record di discesa dal faro di Amédée alla Côte Blanche, in una cornice eccezionale e per il piacere di un raid straordinario!

Espanol :

La BlueScope Race es un acontecimiento único: más de 300 competidores en la laguna para intentar batir el récord de descenso desde el faro de Amédée hasta la Côte Blanche, ¡en un marco excepcional y por el placer de un raid extraordinario!

