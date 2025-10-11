BMW Motorrad Tour Moulin du Pré Saint-Vit
Entrez dans l’univers BMW Motorrad
Cette année, c’est un événement, le BMW Motorrad Tour fait étape les 11 & 12 octobre 2025 chez votre concessionnaire Hess Automobile au Moulin du Pré à Saint Vit !
L’opportunité d’essayer 18 modèles de la gamme BMW Motorrad lors d’essais conviviaux et encadrés par des instructeurs certifiés. Seul ou entre amis, pilotez les nouveautés la BMW R 1300 RT, la R 1300 R, la R 1300 RS et la R 12 G/S, sans oublier les BMW R 1300 GS, la BMW M 1000 XR et de nombreux modèles compatibles A2. .
Moulin du Pré 41 Rue du Moulin du Pré Saint-Vit 25410 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 47 37 57
