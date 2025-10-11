BMW Motorrad Tour Moulin du Pré Saint-Vit

BMW Motorrad Tour Moulin du Pré Saint-Vit samedi 11 octobre 2025.

BMW Motorrad Tour

Moulin du Pré 41 Rue du Moulin du Pré Saint-Vit Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-11

Entrez dans l’univers BMW Motorrad

Cette année, c’est un événement, le BMW Motorrad Tour fait étape les 11 & 12 octobre 2025 chez votre concessionnaire Hess Automobile au Moulin du Pré à Saint Vit !

L’opportunité d’essayer 18 modèles de la gamme BMW Motorrad lors d’essais conviviaux et encadrés par des instructeurs certifiés. Seul ou entre amis, pilotez les nouveautés la BMW R 1300 RT, la R 1300 R, la R 1300 RS et la R 12 G/S, sans oublier les BMW R 1300 GS, la BMW M 1000 XR et de nombreux modèles compatibles A2. .

Moulin du Pré 41 Rue du Moulin du Pré Saint-Vit 25410 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 47 37 57

English : BMW Motorrad Tour

German : BMW Motorrad Tour

Italiano :

Espanol :

L’événement BMW Motorrad Tour Saint-Vit a été mis à jour le 2025-10-01 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON