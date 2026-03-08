BMX Coupe de Bretagne Vitré
BMX Coupe de Bretagne Vitré samedi 21 mars 2026.
BMX Coupe de Bretagne
22 Allée Pierre de Gennes Vitré Ille-et-Vilaine
Samedi 21 mars
Journée 100% BMX Race sur la piste de Vitré (22 allée Pierre de Gennes).
Courses palpitantes, pilotes motivés et ambiance festive.
Un rendez-vous sportif et convivial ou chacun, passionné et amateur, pourra partager l’effort et la bonne humeur.
Stands buvette et restauration.
Organisé par BMX Pays de Vitré.
Au programme
9h à 12h Open Loisirs. Fun, découverte et initiation pour tous les pilotes licenciés.
13h30 à 18h Championnat 35
Dimanche 22 mars
Coupe régionale, de 9h à 18h sur la piste de Vitré (22 allée Pierre de Gennes).
La BMX Race, discipline spectaculaire et pleine d’adrénaline, sera à l’honneur à Vitré avec l’organisation d’une manche officielle de la Coupe de Bretagne n°2.
Cet événement majeur du calendrier breton réunira les meilleurs pilotes de la région pour une journée intense de compétition et de passion.
Stands buvette et restauration.
Organisé par BMX Pays de Vitré. .
22 Allée Pierre de Gennes Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 50 85 58 72
