BMX Coupe de Bretagne Vitré

BMX Coupe de Bretagne

22 Allée Pierre de Gennes Vitré Ille-et-Vilaine

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-22

2026-03-21

Samedi 21 mars

Journée 100% BMX Race sur la piste de Vitré (22 allée Pierre de Gennes).

Courses palpitantes, pilotes motivés et ambiance festive.

Un rendez-vous sportif et convivial ou chacun, passionné et amateur, pourra partager l’effort et la bonne humeur.

Stands buvette et restauration.

Organisé par BMX Pays de Vitré.

Au programme

9h à 12h Open Loisirs. Fun, découverte et initiation pour tous les pilotes licenciés.

13h30 à 18h Championnat 35

Dimanche 22 mars

Coupe régionale, de 9h à 18h sur la piste de Vitré (22 allée Pierre de Gennes).

La BMX Race, discipline spectaculaire et pleine d’adrénaline, sera à l’honneur à Vitré avec l’organisation d’une manche officielle de la Coupe de Bretagne n°2.

Cet événement majeur du calendrier breton réunira les meilleurs pilotes de la région pour une journée intense de compétition et de passion.

Stands buvette et restauration.

Organisé par BMX Pays de Vitré. .

22 Allée Pierre de Gennes Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne

