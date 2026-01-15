BO AND THE SOX QUARTET RYTHM’ AND BLUES CAFÉ LE POT AUX ROSES Encausse-les-Thermes

BO AND THE SOX QUARTET RYTHM’ AND BLUES

CAFÉ LE POT AUX ROSES 30 Rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes Haute-Garonne

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Le Pot aux Roses vous invite au concert de Bo and the Sox !

Bo and the Sox quartet rythm’ and blues !

Restauration sur place Puisant leur inspiration aux sources de la musique afro-américaine, Bo and the Sox vous galvaniseront par leur blues incendiaire. .

English :

Le Pot aux Roses invites you to a concert by Bo and the Sox!

