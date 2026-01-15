BO AND THE SOX QUARTET RYTHM’ AND BLUES CAFÉ LE POT AUX ROSES Encausse-les-Thermes
BO AND THE SOX QUARTET RYTHM’ AND BLUES CAFÉ LE POT AUX ROSES Encausse-les-Thermes samedi 7 février 2026.
BO AND THE SOX QUARTET RYTHM’ AND BLUES
CAFÉ LE POT AUX ROSES 30 Rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Le Pot aux Roses vous invite au concert de Bo and the Sox !
Bo and the Sox quartet rythm’ and blues !
Restauration sur place Puisant leur inspiration aux sources de la musique afro-américaine, Bo and the Sox vous galvaniseront par leur blues incendiaire. .
CAFÉ LE POT AUX ROSES 30 Rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes 31160 Haute-Garonne Occitanie lepotauxroses31@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Le Pot aux Roses invites you to a concert by Bo and the Sox!
L’événement BO AND THE SOX QUARTET RYTHM’ AND BLUES Encausse-les-Thermes a été mis à jour le 2026-01-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE