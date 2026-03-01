b’o resort thermal & spa vous convie pour sa journée portes ouvertes ! Bagnoles de l’Orne Normandie
b’o resort thermal & spa vous convie pour sa journée portes ouvertes ! Bagnoles de l’Orne Normandie dimanche 29 mars 2026.
b’o resort thermal & spa vous convie pour sa journée portes ouvertes !
5 Avenue des Thermes Bagnoles de l’Orne Normandie Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 14:00:00
fin : 2026-03-29 17:30:00
Date(s) :
2026-03-29
B’o resort vous invite à sa journée portes ouvertes le dimanche 29 mars 2026, de 14h à 17h30 !
L’occasion pour les locaux de (re)découvrir les coulisses d’un établissement thermal alliant à la fois la santé, le bien-être et le tourisme tout en gardant un seul objectif en tête soulager et améliorer la santé physique et mentale de nos visiteurs !
Au programme
– Visites en accès libre de nos installations
– Rencontres avec nos référents passionnés
– Démonstrations de soins
– Offres exclusives
– Réservation de soins et/ou de séjours
– Jeu concours
– Marché artisans/créateurs
Aucune inscription préalable n’est requise. Venez simplement nous rendre visite et laissez-vous inspirer par le cadre ressourçant du resort !
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter au 02 50 45 60 45 ou par email à conseils@bo-resort.com. .
5 Avenue des Thermes Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 6 20 38 04 13 conseils@bo-resort.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : b’o resort thermal & spa vous convie pour sa journée portes ouvertes !
L’événement b’o resort thermal & spa vous convie pour sa journée portes ouvertes ! Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-03-18 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne