b’o resort thermal & spa vous convie pour sa journée portes ouvertes !

5 Avenue des Thermes Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 14:00:00

fin : 2026-03-29 17:30:00

Date(s) :

2026-03-29

B’o resort vous invite à sa journée portes ouvertes le dimanche 29 mars 2026, de 14h à 17h30 !

L’occasion pour les locaux de (re)découvrir les coulisses d’un établissement thermal alliant à la fois la santé, le bien-être et le tourisme tout en gardant un seul objectif en tête soulager et améliorer la santé physique et mentale de nos visiteurs !

Au programme

– Visites en accès libre de nos installations

– Rencontres avec nos référents passionnés

– Démonstrations de soins

– Offres exclusives

– Réservation de soins et/ou de séjours

– Jeu concours

– Marché artisans/créateurs

Aucune inscription préalable n’est requise. Venez simplement nous rendre visite et laissez-vous inspirer par le cadre ressourçant du resort !

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter au 02 50 45 60 45 ou par email à conseils@bo-resort.com. .

5 Avenue des Thermes Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 6 20 38 04 13 conseils@bo-resort.com

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English : b’o resort thermal & spa vous convie pour sa journée portes ouvertes !

L’événement b’o resort thermal & spa vous convie pour sa journée portes ouvertes ! Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-03-18 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne