BO Weavil CASA PENICHE TROPICALE Nantes

BO Weavil CASA PENICHE TROPICALE Nantes samedi 30 août 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-08-30 20:00 – 22:00

Gratuit : non

Depuis 20 ans, la rythmique incisive et hypnotique de sa guitare et son chant incantatoire ont rendu Bo Weavil et son blues roots totalement unique.Guitare amplifiée, harmonica, stomp-box, Bo Weavil est harnaché façon one-man-band, mais il rompt avec l’ordinaire de la Confrérie, question d’expérience et de personnalité. C’est un voyageur. Le Blues est toujours le larsen d’une existence, et le sien réfracte tous ses voyages, depuis les irrigations médulaires de son enfance, Blues, Rock, Folk Américain, musiques traditionnelles Caribéenne et Africaine, à ses suppléments d’homme, la Soul et le Hip-Hop.Ces références n’ont qu’une valeur indicative. Bo Weavil n’est pas un contreplaqué d’époques ni un contreplaqué de géographies, mais une substance chromatique intègre qui se définit par défaut, une patine complexe et profonde, ce tadelakt rustique dont il émerge par phosphorescence. On peut tout lui contester sauf le sol. Sa musique vient d’en bas, quelles qu’en soient les nuances. Sa voix élastique et charnue, cette guitare aux cordes graves percutantes, ses syncopes d’harmonica nouent l’arc-en-ciel de son baluchon. Auteur, compositeur, multi-instrumentiste, producteur, arrangeur, Bo Weavil est un vol long-courrier à lui tout seul, la première classe. Accompagné de sa fidèle comparse percussionniste et choriste, Nouschka, et occasionnellement d’un batteur, ils vous promettent des concerts riches en émotions et en énergie, en véritable ‘Groove Machine’ !FacebookVidéo

CASA PENICHE TROPICALE Nantes 44000