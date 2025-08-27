BO WIDERBERG, L’ESSENTIEL — RÉTROSPECTIVE Cinéma du TNB Rennes

BO WIDERBERG, L’ESSENTIEL — RÉTROSPECTIVE Cinéma du TNB Rennes mercredi 27 août 2025.

BO WIDERBERG, L’ESSENTIEL — RÉTROSPECTIVE Cinéma du TNB Rennes 27 août – 9 septembre Ille-et-Vilaine

Tarifs habituels. Tarif Sortir ! adulte 4€ / Tarif Sortir ! enfant 3€

Le Cinéma du TNB, en partenariat avec Malavida et Clair/Obscur, propose de plonger dans une rétrospective en 10 films du réalisateur Bo Widerberg, accompagné d’un film documentaire sur le cinéaste.

Cinéaste, romancier, scénariste et critique de cinéma, Bo Widerberg (1930-1997) est considéré comme le chef de file d’une Nouvelle Vague suédoise. Il a ouvert la voie à un cinéma libre et hédoniste, teinté des couleurs de l’impressionnisme. Cinéaste engagé, ses films sont empreints d’humanisme et de préoccupations politiques et sociales.

Né à Malmö en 1930, fils d’ouvrier, Bo Widerberg fut d’abord écrivain (4 romans dans les années 1950), puis critique du conservatisme cinématographique de son temps dans un journal de Stockholm, L’Expressen, avant de devenir, à partir des années 1960, l’un des fers de lance d’un nouveau réalisme en Suède. Récompensés à Cannes, _Le Quartier du corbeau_ (1963), _Elvira Madigan_ (1967) ou encore _Ådalen 31_ (1969) témoignent de son style viscéral, inspiré de Truffaut, Cassavetes ou encore Fellini, tout en restant profondément ancré dans la culture ouvrière suédoise.

AU PROGRAMME

LE PÉCHÉ SUÉDOIS (1963)

LE QUARTIER DU CORBEAU (1964)

AMOUR 65 (1965)

ELVIRA MADIGAN (1967)

ÅDALEN’31 (1969)

JOE HILL (1970)

UN FLIC SUR LE TOIT (1976)

L’HOMME DE MAJORQUE (1984)

LE CHEMIN DU SERPENT (1986), séance du JEU 04 09 à 18h présentée par l’équipe de Clair/Obsur – Festival Travelling

LA BEAUTÉ DES CHOSES (1955)

Et BEING BO WIDERBERG, un documentaire sur le cinéaste de Mattias Nohrborg et Jon Aspet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-08-27T13:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-09T23:00:00.000+02:00

1

https://indiv.themisweb.fr/0146/fListeManifs.aspx?idstructure=0146&genreid=14

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine