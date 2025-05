Board 2 out day au shapers club – Marennes Marennes-Hiers-Brouage, 10 mai 2025 07:00, Marennes-Hiers-Brouage.

Deuxième édition du Board Out Day, avec au programme du surf, su skate de la musique et de la restauration

Marennes 13 rue des Entrepreneurs

Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 27 00 27 contact@shapersclub.com

English :

Second Board Out Day, with surf, skate, music and food on the programme

German :

Zweiter Board Out Day mit Surfen, Skaten, Musik und Essen

Italiano :

Secondo Board Out Day, con surf, skateboard, musica e cibo in programma

Espanol :

Segundo Board Out Day, con surf, skate, música y comida en el programa

