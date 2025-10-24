Board Culture Exposure 2ème édition Casino municipal Salon Diane Biarritz

Casino municipal Salon Diane 1 Avenue Édouard VII Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre prestigieux du salon Diane du Casino de Biarritz, le Board Culture Exposure 2025 propose un programme foisonnant exposition des finalistes du concours international, conférences autour de la photographie et de la board culture, projections, lectures de portfolio, ateliers photo et le Live Photo Contest, véritable signature BCE. Un kiosque donnera toute leur place aux publications livres, magazines et fanzines qui nourrissent cette scène artistique.

Les soirées seront portées par des DJ sets et des moments festifs, avec en point d’orgue la cérémonie de remise des prix, consacrant les lauréats et célébrant la puissance visuelle du surf, du skate et du snowboard.

Horaires

24/10 - 16h - 00h

25/10 - 10h - 00h

26/10 - 10h - 18h

27/10 13h - 18h

28/10 - 14h - 18h

29/10 14h - 18h

30/10 14h - 18h

31/10 14h - 00h

01/11 10h - 00h

Accès libre .

Casino municipal Salon Diane 1 Avenue Édouard VII Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10

