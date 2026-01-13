Boarder cross Secteur Aulian Luz-Saint-Sauveur

Boarder cross

Secteur Aulian LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-09 09:00:00

fin : 2026-02-09 17:00:00

2026-02-09

Viens découvrir et tester les sports olympiques à Luz-Ardiden, comme les champions.

> Rendez-vous directement en front neige (secteur Aulian).

> Gratuit.

> Encadrement par un professionnel.

> Sous réserve des conditions météorologiques.

> Réservation nécessaire sur www.luz-ardiden.com .

Secteur Aulian LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Come and discover Olympic sports at Luz-Ardiden, just like the champions.

