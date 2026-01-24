Boarder Line La Clusaz
Boarder Line La Clusaz samedi 11 avril 2026.
Boarder Line
Massif de l’Aiguille La Clusaz Haute-Savoie
Après trois éditions complètement folles, la Boarder Line revient ! Skieurs amateurs et athlètes internationaux se retrouvent pour une nouvelle course de ski de fond en boarder cross. Spectacle, chutes et cascades assurés !
Massif de l’Aiguille La Clusaz 74220 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 32 65 00 infos@laclusaz.com
English : Boarder Line
After three crazy editions, the Boarder Line is back! Amateur skiers and international athletes come together for a new cross-country boarder cross race. Spectacle, falls and stunts guaranteed!
