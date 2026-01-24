Boarder Line

Massif de l’Aiguille La Clusaz Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-11

Après trois éditions complètement folles, la Boarder Line revient ! Skieurs amateurs et athlètes internationaux se retrouvent pour une nouvelle course de ski de fond en boarder cross. Spectacle, chutes et cascades assurés !

.

Massif de l’Aiguille La Clusaz 74220 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 32 65 00 infos@laclusaz.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Boarder Line

After three crazy editions, the Boarder Line is back! Amateur skiers and international athletes come together for a new cross-country boarder cross race. Spectacle, falls and stunts guaranteed!

L’événement Boarder Line La Clusaz a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme de La Clusaz