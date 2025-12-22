Boat Comedy Club # 2, Tours

Boat Comedy Club # 2

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 25 EUR

Début : Jeudi 2026-02-26 20:00:00

fin : 2026-02-26 23:50:00

2026-02-26

Embarquez pour la 1?? édition du Boat Comedy Club un gala d’humour unique où se mêlent rires, talents émergents et humoristes confirmés. Sur scène, une vague de bonne humeur portée par des artistes aux styles variés, dans une ambiance festive et décontractée. Montez à bord d’une traversée placée sous le signe de l’humour, entre découvertes et éclats de rire.

Jo Brami https://www.instagram.com/jo_brami/

Geryy https://www.instagram.com/geryy_officiel/?hl=fr

Juliette Clocher https://www.instagram.com/juliette_clocher/?hl=fr

Flowny https://www.instagram.com/flowny_standup/

Caroline Seba https://www.instagram.com/caroline_seba_la_vraie/ 20 .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop

Come aboard for the 1? edition of the Boat Comedy Club: a unique comedy gala where laughter, emerging talent and established comedians come together. On stage, a wave of good humor carried by artists of varied styles, in a festive and relaxed atmosphere…

