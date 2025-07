Boat Party spéciale fête nationale ! Honfleur

Boat Party spéciale fête nationale ! Honfleur dimanche 13 juillet 2025.

Boat Party spéciale fête nationale !

Voie Charles Berthelot Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13 21:00:00

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

Boat party à quai.

Dress code bleu, blanc ou rouge !

Entrée gratuite et ouvert à tous.

DJ mix funky disco house

par Les soirées Mister Scool

Voie Charles Berthelot Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 6 71 64 50 46

English : Boat Party spéciale fête nationale !

Come and vibrate to the rhythm of the waves at our unique Boat Party in Normandy, with DJ Cali on board the Honfleur town boat.

This evening, organized by Honfleur cocktail bar Polopocco in collaboration with the Honfleur town boat, will allow you to enjoy a ride on the sea while enjoying your 2 drinks (included in the price).

On the program:

– 8:30pm: boarding at Quai de la Quarantaine

– From 8.30pm to 11pm, let the sea air and the setting sun transport you into a spellbinding universe of positive vibes, artistically carried by DJ Cali

For those who want to keep the party going, head to the Polopocco bar until 2 a.m.!

German : Boat Party spéciale fête nationale !

Boat party am Kai.

Dresscode: blau, weiß oder rot!

Eintritt frei und offen für alle.

DJ-Mix funky disco house

von Les soirées Mister Scool

Italiano :

Festa in barca sulla banchina.

Dress code: blu, bianco o rosso!

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.

DJ mix funky disco house

a cura di Les soirées Mister Scool

Espanol :

Fiesta en el muelle.

Código de vestimenta: ¡azul, blanco o rojo!

Entrada libre y gratuita.

DJ mix funky disco house

por Les soirées Mister Scool

