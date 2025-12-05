Boat People : 50 ans après Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris

Boat People : 50 ans après Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris vendredi 5 décembre 2025.

Il y a un demi-siècle, des centaines de milliers de Vietnamiens ont pris la mer pour fuir leur pays, au péril de leur vie. Cet exode, qui a marqué durablement l’histoire contemporaine, continue de résonner aujourd’hui, dans les mémoires individuelles comme collectives.

L’association MCFV vous invite à une conférence qui donnera la parole à un historien, un témoin engagé, un ancien Boat People et une fille de Boat People, tous issus de différentes générations. Ensemble, ils proposeront un regard pluriel sur l’expérience des Boat People, entre histoire, témoignages et transmission.

Intervenants :

Hardy Andrew – historien, spécialiste des migrations du Vietnam (1954-1990).

Dr Dinh Xuân Anh Tuân – médecin français d'origine vietnamienne, engagé dans les opérations de sauvetage.

M. Nguyên Hung – ancien Boat People, dirigeant et président de l'association Enfant Avenir.

Mme Vu Lê Ha – danseuse-chorégraphe, fille de Boat People, qui explore l'héritage mémoriel par l'art.

M. Pham Quang – fondateur des Cahiers du Nem, journaliste.

Conférence proposée par le MCFV.

Réservation conseillée.

Une soirée pour croiser les regards dans un esprit de mémoire partagée.

Le vendredi 05 décembre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit

Réservation conseillée

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

+33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/