Boat People Marine Bachelot Nguyen Le Quartz Brest

Boat People Marine Bachelot Nguyen

Le Quartz 60 Rue du Château Brest Finistère

Début : 2026-03-25 19:00:00

fin : 2026-03-26

2026-03-25 2026-03-26 2026-03-27

L’autrice et metteuse en scène compose une fresque théâtrale poignante sur les réfugiés du sud-est asiatique et l’émergence de l’humanitaire.

Nourrie de témoignages, elle explore l’histoire et la mémoire de ces peuples des bateaux et leur présence constitutive au sein de la population européenne. Ces réfugiés politiques, ayant fui le Vietnam et le Cambodge après 1975, se font ici témoins de tous les exils, tous les déplacements de population qui irriguent notre histoire contemporaine. Traversés d’une puissante charge émotionnelle, leurs récits racontent aussi les début de l’humanitaire français et international. Porté par une distribution cosmopolite, ce spectacle trouve un écho politique et poétique déchirant.

Informations pratiques

Durée estimée à 2h15.

A partir de 15 ans.

Réservation recommandée. .

Le Quartz 60 Rue du Château Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 33 95 00

