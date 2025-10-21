Boat people – Spectacle d’ouverture de Mixt Mixt Nantes

Boat people – Spectacle d’ouverture de Mixt Mixt Nantes dimanche 21 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-21 15:00 – 17:15

Gratuit : non 9 € à 28 € 9 € à 28 € Billetterie à partir du 12 novembre 2025 à 9h sur mixt.fr Tout public

Théâtre Une famille française accueille une famille de boat people viêtnamiens. De multiples histoires naissent de cette rencontre, aussi simples et intimes que mondiales et complexes. Marine Bachelot Nguyen – artiste associée à Mixt – écrit une fresque documentée, théâtrale, cinématographique, et transmet les récits des exilés du Sud-Est asiatique. Marine Bachelot Nguyen collecte l’histoire et la mémoire des personnes qui, dans les années 1970 et 1980, ont fui les régimes autoritaires du Viêtnam, du Cambodge et du Laos, ainsi que les vécus de celles qui les ont accueillies. La fiction qu’elle signe, ponctuée de ces témoignages, d’images d’archives et imprégnée de la tradition des marionnettes sur l’eau du Viêtnam, porte des récits souvent absents des communautés mêmes. Ce faisant, l’autrice-metteuse en scène interroge aussi l’émergence de l’humanitaire. Transmettre les périples des « peuples des bateaux » venus d’Asie et d’ailleurs, hier comme aujourd’hui, c’est aussi les reconnaître parmi nous. Texte et mise en scène : Marine Bachelot NguyenAvec Clément Bigot, Charline Grand / LucileDelzenne (en alternance), Arnold Mensah, Paul Nguyen,Dorothée Saysombat, Angélica Kiyomi Tisseyre-Sékiné Durée : 2h15 Représentations dans la salle Super de Mixt :samedi 20, lundi 22, mardi 23 décembre 2025 à 20hdimanche 21 décembre 2025 à 15h

Mixt Nantes 44000

https://mixt.fr