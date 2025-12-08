Bob Dylan de la contre-culture au Prix Nobel Le Blanc

Bob Dylan de la contre-culture au Prix Nobel

Rue Pasteur Le Blanc Indre

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-12-08 18:00:00

fin : 2025-12-08

Date(s) :

2025-12-08

Conférence sur le thème de la Musique par Jean-Charles KHALIFA, Maître de conférences émérite.

Plus d’un demi-siècle sépare l’arrivée de Dylan sur la scène folk de New York et son ascension fulgurante au rang d’icône de la

contre-culture (à telle enseigne que le festival de Woodstock en 1969 a eu lieu à Woodstock parce qu’il y résidait, même si en

l’occurrence il en a été le grand absent), et sa quasistatufication après l’obtention du Prix Nobel de littérature. Itinéraire singulier, paradoxal, et qui est loin d’avoir livré tous ses mystères. La conférence sera abondamment illustrée de vidéos et d’explications de texte.

Rue Pasteur Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 24 32 uipb@orange.fr

